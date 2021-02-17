هزة ارضية بقوة 5.6 تضرب جنوبي ايران

2021/02/17 | 22:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر اليوم الأربعاء مدينة سي سخت بمحافظة كهكيلوية، وبوير أحمد جنوبي إيران.ووقعت الهزة على عمق 10 كيلومترات بين محافظتي أصفهان وسط إيران، وكهكيلوية وبوير أحمد، جنوبي البلاد.وتضررت بعض المنازل جراء الهزة وانقطع التيار الكهربائي عن مدينة سي سخت، كما شعر سكان مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلويه وبوير أحمد بالهزة وهرعوا إلى الشوارع في جو ماطر وبارد./انتهى3

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