الحشد يصد هجوماً شنه عناصر التنظيم في خانقين

2021/02/17 | 22:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بصد قطعات الحشد الشعبي تعرضا شنه عناصر ينتمون الى تنظيم داعش في محافظة ديالى.

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وقال المصدر لـ"ناس"، (17 شباط 2021)، إن "قطعات الحشد الشعبي في منطقة الدكات التابعة لقضاء خانقين شرقي محافظة ديالى، تعرضت لهجوم من قبل عناصر داعش، ما أدى إلى دخول القطعات في اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم".

وتابع، أن "الهجوم أودى بحياة عنصر من الحشد الشعبي، وإصابة اثنين آخرين بجروح، والاوضاع لا تزال متوترة".

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