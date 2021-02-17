ناسا تطلق مروحية على كوكب المريخ قريبا.. اعرف التفاصيل

2021/02/17 | 22:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وكالة “ناسا” الأمريكية لأبحاث الفضاء استعدادها لإطلاق أول مروحية هليكوبتر فوق المريخ، ورغم الإشارة إلى الطائرة “إنجنيويتي” بأنها هليكوبتر، إلا أنها أقرب إلى الطائرات المسيرة “الدرون” بدون طيار فى الشكل، والتي انتشرت خلال السنوات الأخيرة.وستواجه المروحية الصغيرة، التي تم نقلها على متن المركبة الفضائية “مارس 2020″، وتصل إلى الكوكب الأحمر يوم الخميس الموافق 18 فبراير الجاري، العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها، وأكبرها الغلاف الجوي للمريخ المخلخل والذي يمثل كثافة 1% فقط من كثافة كوكب الأرض، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.ويصل وزن الطائرة الصغيرة إلى 1.8 كيلوجرام فقط، ويبلغ عدد لفات شفراتها الضخمة 2400 دورة في الدقيقة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ناسا تطلق مروحية على كوكب المريخ قريبا..



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