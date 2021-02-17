صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 312 المسجلة اليوم بكورونا

2021/02/17 | 23:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 773 موزعة كالآتي :

أبو دشير —————34

ابو غريب ————–29

الإسكان—————-8

الاعلام—————-43

البياع——————36

التاجي—————-36

الحرية—————–52

الخطيب—————-2

الدورة—————–50

الدولعي—————-8

الرحمانية—————6

السيدية —————-12

الشرطة الخامسة———1

الشرطة الرابعة———-6

الشعلة—————-41

الصالحية ————–15

الطارمية —————3

الطوبجي —————1

العامرية ————–43

العطيفية ————–3

العلاوي —————12

الغزالية —————29

القادسية ————–20

الكاظمية————–51

اللطيفية—————2

المحمودية————-23

المشاهدة————–2

المنصور —————31

الوشاش—————-2

اليرموك —————-13

جكوك—————–3

حي الجامعة————17

حي الجهاد————-37

حي الخضراء———– 16

حي العامل————-31

حي العدل ————-22

حي الفرات————–9

كرادة مريم————–6

ناحية الرشيد————2

سكنة جانب الرصافة ——-8

محافظة الديوانية———1

محافظة بابل————-3

محافظة ذي قار ———–1

محافظة كربلاء———–3

الشفاء: 210

الوفيات: لا توجد

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