2021/02/17 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الأمريكية تتحدث عن الرد على هجوم أربيل المركز الخبري الوطني.

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