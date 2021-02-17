آزاد النجار: مستعد لتدشين نظام القلب الصناعي باقليم كوردستان

2021/02/17 | 23:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مبتكر القلب الصناعي الدكتور آزاد النجار، يوم الاربعاء، استعداده لتدشين اختراعه في اقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب زيارة الدكتور المبدع آزاد النجار الى مبنى برلمان كوردستان، حيث اكد استعداده تدشين نظام القلب الصناعي وخدمة القطاع الصحي في اقليم كوردستان.

واضاف: انه يعمل بمجال تخصصه منذ 20 عاما، ولديه العديد من الاختراعات ابرزها نظام القلب الصناعي.

وكان قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني قد استقبل، يوم الأربعاء 10 شباط 2021، الطبيب الكوردي المبدع مبتكر القلب الصناعي آزاد النجار، مشيدا بانجازاته خدمة للبشرية ومؤكدا ان العقل الكوردي بامكانه تقديم المزيد وفي جميع المجالات.

PUKmedia ترجمة

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