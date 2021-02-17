محدث- النفط يرتفع 2% عند التسوية.. و

2021/02/17 | 23:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت أسعار النفط مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، ليتجاوز "برنت" مستوى 64 دولاراً لأول مرة في 13 شهراً، بدعم تراجع المعروض.

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