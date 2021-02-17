الاحتياطي الفيدرالي: الظروف الاقتصادية لا تزال بعيدة عن المستهدف

2021/02/17 | 23:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيداً عن التعافي الكامل، مشيراً إلى أن السياسة النقدية التيسيرية لن تتغير قريباً.

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