الموارد المائية توجه انذارات للمتجاوزين في هذه المناطق من بغداد

2021/02/17 | 23:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الموارد المائية، الأربعاء، عن توجيهها إنذارات رسمية لمتجاوزين على نهر دجلة داخل محافظة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ان ار تي عربية" نسخة منه، (17 شباط 2021)، أنه "حسب توجيهات وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني وتنفيذا لتوصيات اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء ووزارة الموارد المائية وأمانة بغداد والمختصة بتطوير ضفاف نهر دجلة ضمن مشروع (نهضة بغداد) والذي يشمل تطوير ضفاف نهر دجلة من كلا الجانبين وتقسيم مراحل العمل لثلاث مراحل ابتداء من جسر المثنى ولغاية جسر الصرافية (قاطع شمال بغداد) ومن جسر الصرافية ولغاية جسر الجادرية (قاطع مركز بغداد) ومن جسر الجادرية ولغاية جسر الدورة (قاطع جنوب بغداد)".

وأضافت الوزارة أنه "قامت اللجنة الاولى المتمثلة بالقاطع الشمالي بحملة من جسر المثنى الى منطقة شاطئ التاجي، تضمنت رصد التجاوزات والكشف عنها وتبليغ المتجاوزين وتوجيه انذارات رسمية لهم، حيث شملت دورا سكنية واقفاص اسماك ومنشآت كونكريتية فضلا عن إزالة تجاوزات اخرى تمثلت بأسيجة، ودفن كافة الخنادق والمهارب والتكسرات المحفورة تجاوزا".

وأشارت إلى "العمل على تأمين وفتح خط التهذيب وبعرض 15م وتم انجاز مسافة 4,5 كم من المرحلة الاولى من الحملة والعمل مستمر لحين رفع جميع التجاوزات المقامة على ضفاف نهر دجلة داخل مدينة بغداد".

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