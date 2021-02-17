نائب عن الفتح: الانتخابات المقبلة لن تحقق تغييرا حقيقيا

2021/02/17 | 23:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكد النائب عن تحالف الفتح عبد الامير التعيبان، ان الانتخابات المقبلة لن تحقق تغييرا حقيقيا، لافتا الى ان اغلب القوى السياسية لا ترغب باجرائها مبكرا.

وقال التعيبان لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان دور الامم المتحدة في الانتخابات السابقة كان سلبيا، مؤكدا ان هناك شخصية في البعثة الاممية يحمل الجنسية التونسية او الباكستانية متورط بتزوير الانتخابات السابقة.

واضاف، ان الانتخابات المقبلة لن تحقق تغييرا حقيقيا، لافتا الى ان مفوضية الانتخابات لم تحصل على أي دعم لاجراء الانتخابات.

واشار الى ان المفوضية كانت قادرة على اجراء الانتخابات في حزيران المقبل، مبينا ان اغلب القوى السياسية لا ترغب باجراء الانتخابات المبكرة وتحاول عرقلة حسم المحكمة الاتحادية.

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