الفنان مشاري البلام يعلن إصابته بكورونا

2021/02/17 | 23:03 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أعلن الفنان الكويتي، مشاري البلام، يوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وطالب البلام عبر حسابه الرسمي على انستغرام، من جمهوره الدعاء له، مشيرا إلى أنه أصيب بكورونا أثناء حصوله على التطعيم ضد الفيروس.

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