أستشهاد وجرح اربعة من الحشد الشعبي في هجوم لداعش شمال شرق بعقوبة

2021/02/17 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / استشهد عنصر في الحشد الشعبي واصيب ثلاثة آخرون في هجوم لداعش على نقطة امنية باطراف خانقين ىفي محافظ ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان عناصر أرهابية هاجمت نقطة مرابطة للحشد في قرية الدكات بأطراف خانقين شمال شرق بعقوبة ما اسفر عن استشهاد مقاتل وجرح ثلاثة آخرين./انتهى

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