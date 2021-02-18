الخارجية الأميركية: ستتم محاسبة المسؤولين عن هجوم أربيل

2021/02/17 | 23:23 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة خارجية الأميركية، الأربعاء، أنه ستتم محاسبة مرتكبي الهجوم الصاروخي على أربيل (شمال العراق) الذي وقع الاثنين الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "ستكون هناك عواقب على أي مجموعة مسؤولة عن الهجوم الصاروخي الذي وقع في العراق"، وذلك بالتشاور مع الحكومة العراقية.

وشدد على أن "التحقيق مستمر بمعرفة الجهة" المسؤولة عن الهجوم الذي أدى لمقتل مدني عراقي وإصابة 5 أشخاص آخرين بينهم عسكري أميركية.

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