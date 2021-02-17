الهيكل المعدني ’الغامض’ يظهر مجدداً في ساحة أخرى!

2021/02/17 | 23:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصبحت ساحة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، أحدث مسرح للهيكل المعدني الفضي الغامض، بعد أن ظهرت هياكل مشابهة في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في العالم.

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وبحسب رويترز، فقد توقف حشد من المارة الفضوليين في حي باندال اليوم لالتقاط الصور والحديث عن الأصول المحتملة للهيكل الذي يزيد ارتفاعه عن 3 أمتار، وظهر مطلع الأسبوع قبل أن تزيله الشرطة العسكرية.

ورصدت هياكل مشابهة في صحراء يوتا بالولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، ثم في رومانيا وتركيا، وجرت مقارنتها بالهيكل المعدني الذي ظهر في فيلم 2001: أوديسا الفضاء للمخرج ستانلي كوبريك، والذي اعتبر رمزا لتطور البشرية.

عثر طاقم السلامة العامة الذي كان يحلّق فوق جنوب شرق ولاية يوتا الأميركية على كتلة متراصة "غير عادية" في منطقة نائية من الولاية.

ويبلغ ارتفاع الهيكل المعدني الأنيق الذي كان موضوعاً في منطقة نائية، اكثر من 3 أمتار، ولا يبدو أن أحدًا يعرف كيف وصل إلى هناك.

ونقلت شبكة سي بي أس الاميركية في تقرير تابعه "ناس" إن "إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا (DPS) وضباط موارد الحياة البرية كانوا يتابعون عددًا من الأغنام الأسبوع الماضي في "ريد روك كونتري" عندما اكتشفوا الجسم وهبطوا في مكان قريب لمزيد من التحقيق".

ووفقاً لمسؤولين تحدثوا لوسائل إعلام أميركية، فإن "لا أحد حتى الآن يعرف كيف وصل هذا المجسم المصنوع بدقة إلى هذه المنطقة النائية!".

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