طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تهبط 5% مع ارتفاع التكاليف

2021/02/17 | 23:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بأكثر من 5 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع التكاليف لأعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

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