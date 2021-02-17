محدث.. البيتكوين تواصل المكاسب القياسية وتتجاوز 52 ألف دولار

2021/02/17 | 23:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت عملة البيتكوين مكاسبها لأكثر من 7 بالمائة خلال تداولات اليوم الأربعاء، لتسجل مستوى قياسياً جديداً أعلى 52 ألف دولار.

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