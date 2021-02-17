واشنطن: الدبلوماسية مفتوحة أمام طهران إن التزمت بالاتفاق النووي

2021/02/17 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الأربعاء، إن المسار الدبلوماسي لا يزال مفتوحا أمام طهران، ولكن عليها العودة للإلتزام بالاتفاق النووي.

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