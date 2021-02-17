مصرع 21 شخصا على الأقل في الولايات المتحدة جراء موجة الصقيع

2021/02/17 | 23:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / لقي ما لا يقل عن 21 شخصا مصرعهم جراء موجة الصقيع غير المسبوقة في الولايات المتحدة، والتي أدت أيضا إلى انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص.وسقط الضحايا نتيجة العواصف الثلجية التي تم تسجيلها في ولايات تكساس ولويزيانا وكنتاكي وكارولينا الشمالية وميزوري بجنوب البلاد.وتشمل هذه الإحصاءات ضحايا حوادث المرور جراء الانزلاقات على الطرق وحالات الاختناق إثر استخدام طرق غير آمنة للتدفئة.وتعطلت شبكات الطاقة الكهربائية في ولاية تكساس جراء موجة البرد بهذه الولاية، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن ملايين السكان./انتهى3

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