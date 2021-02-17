العراق...عبوة تستهدف رتلاً امريكيا على طريق الناصرية

2021/02/17 | 23:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني عراقي، الاربعاء، باستهداف رتل لدعم التحالف الامريكي بعبوة ناسفة على طريق الناصرية السريع....

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