عضو بالفيدرالي يتوقع عدم وصول التضخم لهدف البنك قبل 2022

2021/02/18 | 00:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه من غير المرجح أن يصل التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمائة على أساس مستدام على الأقل

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