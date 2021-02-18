العصائب تعبر عن تشاؤمها من الإنتخابات المقبلة.. وتتهم شخصية أممية بالتزوير

2021/02/18 | 00:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب عن كتلة صادقون، الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، عبد الامير التعيبان، الاربعاء، إن الانتخابات المقبلة لن تحقق تغييرا حقيقيا، لافتا الى ان اغلب القوى السياسية لا ترغب باجرائها مبكرا.

وقال التعيبان للقناة الرسمية، وتابعه "ان ار تي عربية"، (17 شباط 2021)، إن "دور الامم المتحدة في الانتخابات السابقة كان سلبيا"، مؤكدا ان "هناك شخصية في البعثة الاممية يحمل الجنسية التونسية او الباكستانية متورط بتزوير الانتخابات السابقة".

واضاف، ان "الانتخابات المقبلة لن تحقق تغييرا حقيقيا"، لافتا الى ان "مفوضية الانتخابات لم تحصل على أي دعم لاجراء الانتخابات".

واشار الى ان "المفوضية كانت قادرة على اجراء الانتخابات في حزيران المقبل"، مبينا ان "اغلب القوى السياسية لا ترغب باجراء الانتخابات المبكرة وتحاول عرقلة حسم المحكمة الاتحادية".

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