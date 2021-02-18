ظهور طفرة جديدة متحورة من كورونا في كاليفورنيا

2021/02/18 | 00:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أفاد موقعnewscientist بظهور طفرة جديدة من فيروس كورونا في كاليفورنيا، باندماج الطفرة البريطانية وطفرة كاليفورنيا التي ظهرت في الولايات المتحدة، وذلك لدى فحص أحد مصابي الفيروس.

وأشار الموقع إلى أن "الطفرة التي لم تسم بعد تم رصدها لدى حالة واحدة فقط، لكن العلماء يخشون من احتمال وجود المزيد من حالات الإصابة بها".

وأضاف أن العلماء يشعرون بالقلق لأن هذه الطفرة تحمل تحورات يبدو أنها قد تجعلها قادرة على الانتشار بشكل أسرع، وعلى تخطي المناعة الناتجة عن الإصابة السابقة أو اللقاحات.

ولفت إلى أن "العلماء أشاروا إلى أن هذا الأمر يحدث عندما تصيب نسختان مختلفتان من الفيروس نفس الخلية ثم تتبادلان الجينات أثناء التكاثر، مما يؤدي إلى ظهور طفرة جديدة من الفيروس".

وأضاف الموقع: "بينما دعا الخبراء إلى عدم الذعر بشأن هذه الطفرة، إلا أن أحدهم اعتبر أن تحور الفيروس بهذا الشكل أمر خطير".

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