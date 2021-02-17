2021/02/18 | 00:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برنامج برنامج حديث الخليج يناقش أزمة الحكومة الجديدة والخلافات عليها وما هو مصير البلاد بعد جائحة كورونا؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة الحكومة الكويتية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة الحكومة الكويتية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).