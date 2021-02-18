2021/02/18 | 00:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي ان: الحظر الامني سيكون فاشلا مبينا اننا نحتاج لحظر صحي.وقال في تصريح متلفز : نحن بحاجة اليوم الى خلية رحمة بدلا من خلية الازمة و ليس عيبا ان نطرق ابواب دول العالم للحصول على لقاح كورونا .واضاف الغراوي : لا نملك منظومة حقوق انسان حقيقية في البلاد ومن المعيب اننا في العام ٢٠٢١ ومازلنا نطالب بتطبيق حقوق الانسان وحملة الشهادات يضربون بدلا من توفير ابسط حقوقهم بالتعيين./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الانسان : الحظر الامني فاشل ونحتاج لحظر صحي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الانسان : الحظر الامني فاشل ونحتاج لحظر صحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).