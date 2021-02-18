خلية الأزمة في بابل تصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

2021/02/18 | 00:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل – واع – احمد جنجون

أصدرت خلية الازمة في محافظة بابل، حزمة قرارات جديدة لمواجهة وباء كورونا.

وقال رئيس خلية الازمة محافظ بابل حسن منديل في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه تم فتح ردهات وبائية جديدة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، مؤكدا دعم صحة المحافظة بالادوية والمستلزمات الطبية.

وبين منديل، انه تم تاكد ظهور حالات من الاصابة بالفيروس لدى الاطفال.

واضاف، انه سيتم غلق المحافظة بشكل تام بدءا من مساء الخميس ولغاية صباح يوم الاثنين المقبل، مع الاخذ بنظر الاعتبار الحالات الإنسانية ونقل المواد الغذائية ومرور الجنائز.

واكد انه تقرر منع تجوال العجلات دون تخويل رسمي، مبينا ان الأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولية فرض الغرامات على المخالفين لشروط الحظر.

واشار الى ان نسبة الدوام في ديوان المحافظة ودوائر الصحة ستكون 50%، اما باقي الدوائر ستكون 25%، مؤكدا انه تم منح مدراء الدوائر صلاحية تحديد نسبة تواجد الموظفين حسب الحالة الوبائية.

واوضح، انه يستثنى من الحظر وبكتب رسمية من رئيس اللجنة الامنية العليا جميع المشاريع العاملة وكذلك قسم التعاقدات والعقود والحسابات وكذلك مكتب المحافظ، وكذلكيستثنى الاعلاميين الذين يحملون باجات دائرة الاعلام والاتصال الحكومي حصراً من حظر التجوال.

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