أبرزها إيران وهجوم أربيل.. بلينكن يناقش عدة ملفات مع نظرائه الأوروبيين

2021/02/18 | 00:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الأربعاء، أن الوزير، أنتوني بلينكن، سيشارك الخميس وبشكل افتراضي في اجتماع مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني لمناقشة "التحديات العالمية المشتركة"

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