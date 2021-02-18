أول محادثة بين نتانياهو وبايدن منذ تولّي الرئيس الأميركي منصبه

2021/02/18 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس,-(أ ف ب) – أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تباحث الأربعاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن في ملفات مختلفة، في أول مكالمة بين الرجلين منذ تولّي الرئيس الديموقراطي منصبه قبل حوالى شهر.وقالت رئاسة الوزراء إنّ “المحادثة كانت دافئة وودّية للغاية واستمرّت قرابة الساعة”، في حين قال نتانياهو في حسابه […]

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