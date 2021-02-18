اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

2021/02/18 | 01:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برنامج بالعراقي يناقش مفهوم العدالة الاجتماعية وماهي أهم مبادئها لمجتمع عادل

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