واشنطن توضح موقفها من قضايا حقوق الإنسان في مصر والسعودية

2021/02/18 | 01:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، على موقف الولايات المتحدة من مصر، بعد أن وجهت لها انتقادات بشأن سجلها في حقوق الإنسان، بينما أعلنت في الوقت ذاته أنها تنوي بيعها أسلحة بملايين الدولارات

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