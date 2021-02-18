نوع جديد من المواجهات

2021/02/18 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام اكثر الهجمات الموجعة داخل ايران كانت في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، ولم يعترف بها أحد علناً، وخرجت فيها تأويلات وتحليلات وتفسيرات.هذا النوع من الهجمات الذي يراد له أن يمضي كما كانت الاغتيالات تحدث في العراق طوال 18 سنة، بحسب قاعدة اقتل وامض وكأنَّ شيئاً لم يحدث، يبدو أنّه انتقل […]

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