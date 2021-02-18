أول‭ ‬مواجهة‭ ‬أوربية‭ ‬أمريكية‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬

2021/02/18 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬ميركل‭ ‬تقرع‭ ‬جرس‭ ‬القلق‭ ‬في‭ ‬مكالمة‭ ‬مع‭ ‬روحاني‭ ‬ومدير‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬سيزور‭ ‬إيران‭ ‬ برلين—‭ ‬فيينا‭- ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬ يبحث‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬فرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وألمانيا‭ ‬الخميس‭ ‬مع‭ ‬نظيرهم‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الملف‭ ‬الإيراني،‭ ‬فيما‭ ‬يأمل‭ ‬الأوروبيون‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬حول‭ ‬برنامج‭ ‬طهران‭ ‬النووي‭.‬ وأعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ […]

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