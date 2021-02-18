2021/02/18 | 01:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ميركل تقرع جرس القلق في مكالمة مع روحاني ومدير الوكالة الدولية سيزور إيران برلين— فيينا- باريس – الزمان يبحث وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا الخميس مع نظيرهم الأميركي أنتوني بلينكن الملف الإيراني، فيما يأمل الأوروبيون في إنقاذ الاتفاق حول برنامج طهران النووي. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء أن وزراء خارجية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول مواجهة أوربية أمريكية لإنقاذ الاتفاق النووي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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