مشهد ميلودرامي في تونس: تناسل الأزمة // تذرّرالحلول - الطايع الهراغي

2021/02/18 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطايع_الهراغي الحديث عن الفوضى السّياسيّة المستفحلة في تونس الثّورة لم يعد تهمة للمعارضة ، فاليمين الحاكم ذاته هو من يتزعّم " الهجوم "على الفعل السّياسيّ ويشنّع بالوضع السّياسيّ ويدمغه بالتعطّل والانسداد والعبث ، مع التّراشق بالتّهم بين مكوّنات المنظومة السّياسيّة الحاكمة حتّى بات التّـنابز بالمثالب والتّخوين هو العنوان الأبرز لحالة العطالة المتناسلة تنسل الأزمات.



مشهد يرقى إلى مستوى ما كانت تعيشه بعض ا ......





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