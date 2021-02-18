الأمريكان يختبرون منظومة سيرام فوق بغداد وتَحسّب إسرائيلي لهجمات إيرانية من العراق

2021/02/18 | 02:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ – ‬بيروت‭- ‬الزمان اجرت‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬تجارب‭ ‬اختبارية‭ ‬لأنظمة‭ ‬الانذار‭ ‬ضد‭ ‬الصواريخ‭ ‬المحتملة‭ ‬وذلك‭ ‬بتشغيل‭ ‬اختباري‭ ‬لمنظومة‭ ‬سيرام‭ ‬للتغطية‭ ‬الصاروخية‭ ‬الجوية‭ ‬المضادة‭ ‬للاهداف‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬صواريخ‭ ‬كاتيوشا‭ ‬والمتوسطة‭ ‬أيضاً،‭ ‬فيما‭ ‬يعيش‭ ‬الامريكان‭ ‬اجواء‭ ‬الترقب‭ ‬الحذر‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضربة‭ ‬صاروخية‭ ‬نسبت‭ ‬الى‭ ‬تنظيم‭ ‬مجهول‭ ‬يرجح‭ ‬ارتباطه‭ ‬بالمليشيات‭ ‬الموالية‭ ‬لايران،‭ ‬على‭ ‬القاعدة‭ […]

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