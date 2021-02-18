2021/02/18 | 02:27 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف هجوم بعبوة ناسفة رتل شاحنات للتحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة، جنوبي العراق، ما تسبب بأضرار مادية لشاحنتين دون وقوع إصابات بشرية.

وانفجرت عبوة ناسفة في رتل شاحنات محملة بمواد لوجستية للتحالف الدولي على طريق الناصرية السريع بمحافظة ذي قار.

وتسبب الانفجار بأضرار مادية لشاحنتين دون وقوع إصابات بشرية.



وطوقت أجهزة الأمن مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً فيه للوصول إلى الجناة.

وقد وقعت هجمات مماثلة على أرتال التحالف الدولي وسط وجنوبي العراق منذ مطلع هذا العام.

آليات للجيش العراقي وأخرى للتحالف في الحويجة (أرشيفية)

ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من تعرض قاعدة للتحالف الدولي في أربيل (شمال) لقصف بالصواريخ، ما تسبب بمقتل مقاول مدني وإصابة 8 آخرين بجروح إضافة إلى جندي أميركي، وفق معلومات التحالف.

وينتشر في العراق نحو 3000 جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أميركي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء هذه الهجمات، وأخرى تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها الجنود الأميركيون بالعراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. تفجير يستهدف رتلاً للتحالف في ذي قار) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. تفجير يستهدف رتلاً للتحالف في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).