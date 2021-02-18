اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في فنلندا

2021/02/18 | 03:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن مختبر "فيتا" الفنلندي عن اكتشافه سلالة جديدة من فيروس كورونا، يصعب اكتشافها بواسطة اختباراتPCR المعتمدة.

وقال المختبر في بيان له، أنه اكتشف النسخة غير المعروفة سابقا بالتعاون مع معهد التقنيات الحيوية التابع لجامعة هلسينكي، في عينات تم أخذها في جنوب فنلندا.

وأضاف أن هذه النسخة المتحورة، التي أطلق عليهاFin-796H، يصعب اكتشافها بواسطة اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل(PCR) المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن اكتشاف الطفرة الجديدة هذه سيؤثر على انتشار المرض.

وأشار المختبر الفنلندي إلى أنها تحمل صفات الطفرتين البريطانية والجنوب إفريقية من فيروس كورونا، اللتين تم اكتشافهما في ديسمبر الماضي، وتنتشران بوتائر أسرع.

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء قد اكتشفوا في وقت سابق عدة نسخ متحورة من فيروس كورونا في كل من بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل واليابان.

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