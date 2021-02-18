بريطانيا تطلق أول تجربة في العالم بنقل عدوى كورونا إلى أصحاء

2021/02/18 | 03:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعطت السلطات الصحية البريطانية، الأربعاء، الضوء الأخضر لتجارب "التحدي البشري"، حيث سيتم تعريض المتطوعين فيها بشكل متعمد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف تعزيز البحث بشأن الوباء.

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