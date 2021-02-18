واشنطن: ستكون هناك عواقب على أي مجموعة مسؤولة عن هجوم أربيل

2021/02/18 | 05:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت الولايات المتحدة بمعاقبة منفذي الهجوم الصاروخي في شمال العراق، الذي أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي أمريكي مؤخرا....

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