2021/02/18 | 05:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الرئيس الأميركي، جو بايدن، هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأربعاء، عقب نحو شهر من تولي الإدارة الأميركية الجديدة مهامها، حيث ناقش القائدان أبرز الملفات المشتركة، بما يشمل التهديد الإيراني وأزمة فيروس كورونا المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد جدل لتأخر التواصل.. بايدن يتحدث مع نتانياهو هاتفيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد جدل لتأخر التواصل.. بايدن يتحدث مع نتانياهو هاتفيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).