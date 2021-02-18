محافظ البصرة: موازنة 2021 تصب في صالح المحافظة

2021/02/18 | 06:03 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

كشف محافظ البصرة اسعد العيداني، أمس الأربعاء، عن حصة محافظته في موازنة 2021، فيما أكد أنه هذه الموازنة ستصب في صالح البصرة.

وقال العيداني في تصريح صحفي إن “ما يشيع حول البصرة بأنها من أكثر المدن فقراً، غير منصف، فالمحافظات الأخرى تأتي الى البصرة من أجل العمل، وربما العشوائيات التي أتت من المحافظات سببت ضغطاً كبيراً على موارد المحافظة”، مؤكداً أن “البصرة هي أفضل محافظة على مستوى العمل في العراق”.

واوضح أن “الكثير من المناطق كانت تعرف ببحيرات من المياه الأسنة، والان تحولت الى أفضل بنى تحتية على مستوى العراق، على الرغم من ظروف جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية”.

وبين أنه “لو رجعنا الى احصائيات وزارة الداخلية فسنرى أن المخدرات تتواجد في العاصمة بغداد، أكثر من البصرة، اما بالنسبة لخطوط تهريب المخدرات فهي متواجدة بكل المحافظات الحدودية وليست البصرة فقط”.

وأكد محافظ البصرة، أن “محافظته شهدت خلال السنتين الماضيتيين انشاء أكثر من 600 مشروع”.

وقال العيداني: إنه “بعد القبض على عصابة الموت التي قامت بعملية إرهابية وقتل عديدة، تم تسجيل اعترافتهم وصدقت اقوالهم امام قاضي التحقيق، وسينالوا جزائهم العادل وفقاً للقانون العراقي”، مبيناً أن “البصرة لم تطلب نقل عناصر العصابات الى بغداد، فالتحقيقات والعملية كانت من قبل القوات الأمنية في البصرة، واقوالهم صدقت في البصرة، وخرجوا جميعهم كشف دلالة في البصرة ايضاً”.

ولفت الى انه “اجتمع مع رئيس اللجنة المالية، لبعض الفقرات المتعلقة بالبصرة في مسودة الموازنة، وتم تعديل بعض الفقرات، حيث تم رفع نسبة التنمية من ترليونين دينار الى أربعة، كما تم رفع قيمة البترودولار من 500 مليار الى ترليون”.

وبين أن “هناك نقاطا ايجابية في موازنة 2021 لو أقرت فأن بها صالح كبير للبصرة، منها، الطري الرابط بين الموانئ والمطار، فضلاً عن الأنبوب الواصل من البدع وتحويلها الى من قناة مغلقة لإيصال الماء الى البصرة، كذلك توجد فقرة تتعلق بمحطة تحلية مياه البحر ايضاً، ذكرت في الموازنة، وهذه نقاط ايجابية”.

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