في البرد القارس.. منشق كوري شمالي يعبر الحدود عبر أنبوب تصريف مياه

2021/02/18 | 06:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحلة صعبة قطعها منشق كوري شمالي عبر الحدود للهرب من النظام القمعي في بلاده، سبج خلالها في أنبوب لتصريف المياه من أجل بلوغ كوريا الجنوبية

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