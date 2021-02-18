أرادت الاحتفال بتلقي لقاح كورونا.. فدفعت حياتها ثمنا

2021/02/18 | 07:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان من المفترض أن يكون يوما سعيد لعجوز برازيلية تبلغ من العمر 94 عاما بعد أن تلقت الجرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لكنه تسبب في صدمة نفسية قاسية لبناتها، وفقا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

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