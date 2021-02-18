إستفتاء لمكتب المرجع السيستاني عن التدخين والأركيلة

2021/02/18 | 07:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مكتب المرجع الديني الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني مجموعة من الاجابات على استفتاءات بشأن التدخين واستخدام الأركيلة....

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