وزير الصحة العراقي يكشف عن سلوك غريب للسلالة الجديدة

2021/02/18 | 08:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، سلوك السلالة الجديدة لفيروس كورونا بـ"الغريب"، فيما رجح اللجوء الى الحظر الشامل في حال ارتفاع معدل الاصاب...

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