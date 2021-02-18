باريس سان جرمان يحدد سعر بيع كيليان مبابي

2021/02/18 | 08:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع

كشفت تقارير فرنسية المقابل الذي حددته إدارة نادي باريس سان جرمان للتنازل عن خدمات كيليان مبابي بعد التألق الكبير أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن إدارة باريس سان جرمان ستطلب 200 مليون يورو للتنازل عن خدمات كيليان مبابي، لا سيما بعدما زادت قيمته إثر الأداء الرائع وهز شباك برشلونة في التشامبيونزليغ".

ورغم انتهاء عقد مبابي في يونيو 2022، إلا أن الإدارة الفرنسية تعتقد أن هذا السعر مناسب لإمكانيات وقدرات مبابي، ولن يسمحوا برحيله بأقل من هذه القيمة الفلكية.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، على عدم وجود أي ناد في الوقت الحالي، يستطيع دفع هذه القيمة التي يطمح باريس في الحصول عليها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أندية كرة القدم وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتقاضى مبابي 30 مليون يورو سنويًا، الأمر الذي سيعقد قيمة صفقة انتقاله لأي ناد يريد الاستعانة بخدماته في خط الهجوم.

المصدر:سكاي نيوز

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