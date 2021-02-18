الولايات المتحدة في اجتماع

2021/02/18 | 08:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المرتقب أن يجتمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، مع وزراء خارجية كل من اليابان وأستراليا والهند، ضمن التحالف "الرباعي" الذي يهدف لخلق توازن مع القوة العسكرية والاقتصادية المتنامية للصين.

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