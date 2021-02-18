حصيلة شهداء وجرحى الحشد بصد هجوم داعش قرب خانقين

2021/02/18 | 08:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي بالعراق، اليوم الخميس، صد الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم داعش شمال قضاء خانقين بمحافظة ديالى....

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