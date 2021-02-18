الخيكاني: السفارة الاميركية تواصل ترويع اهالي بغداد في ظل صمت الحكومة

2021/02/18 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان صمت الحكومة على ممارسات السفارة الاميركية في بغداد، دليل واضح على قبولها وموافقتها على ماتجريه من تدريبات واطلاق للنيران وسط العاصمة بغداد، من دون الاكتراث لما يحصل من ترويع للمواطنين في المناطق القريبة للمنطقة الخضراء.وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “الحكومة لم تخرج بأي بيان او ايضاح عن ماتقوم به السفارة الاميركية في تدريبات واطلاق للنيران وخاصة من منظومة سيرام للدفاع الجوي وسط العاصمة بغداد”.واضاف ان “هناك صمت حكومي مطبق ازاء ممارسات الاميركان في العراق، حيث ان هذا التجاهل دليل واضح على ان الحكومة لديها كامل الرضا عن ممارسات السفارة الاميركية، دون الاكتراث لحالة الذعر والرعب التي تحصل في المناطق القريبة من السفارة”.وبين ان “وجود الجيش الاميركي داخل السفارة ومنظومة الدفاع الجوي وكذلك مطار الطائرات، يؤكد ان المبنى اسم على غير مسمى، حيث يعد مركز قيادة ومعسكر وسط بغداد، وما السفارة الا اسم تموه به اميركا تحركاتها في مركز الحكومة العراقية”.



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