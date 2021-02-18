الملتقى التأسيسيّ الأول لمركز الحوار الدينيّ والإنسانيّ - فرات إسبر

2021/02/18 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرات_إسبر في عالم ٍ تتشعبُ فيه الطوائف والعصبيات والأحزاب بشقيها الطائفي والديني ، تم عقد المؤتمر الأول للحوار الديني والإنساني عبر منصة زوم برئاسة الدكتور علي الموسوي.ولما كانت "الحقيقة بنت الحوار" كما يقول العلامة محمد حسين فضل الله ، فأننا نأمل أن يمتد هذا الحوار الديني الإنساني عبر شرائح المجتمع البشري وأطيافه بغض النظر عن المعتقدات الدينية والفكرية ليشمل الإنسانية جمعاء .



حيث أن ال ......





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