الكائن الأيديولوجي -2- - سلام إبراهيم

2021/02/18 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم ملحق بالكائن الايديولوجيحياة ثقيلة في عين جيلين متباعدينهذه قراءة لناقد شاب من جيل ثورة تشرين 2019للمقارنة مع قراءة الرفيق جاسم الحلوائي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي سابقا لنفس العمل التي نشرتها في مقال قبل أيام في الحوار المتمدنمقال الناقد الشاب -أحمد معن الزيادي- في صحيفة الحقيقية عن رواية -حياة ثقيلة 17-2-2016قراءة في رواية –حياة ثقيلة- للروائي س ......





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