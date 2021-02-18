2021/02/18 | 08:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُميد خوشناو: المرسوم الإقليمي سيصدر اليوم بتعييني محافظاً لأربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/18 | 08:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أُميد خوشناو: المرسوم الإقليمي سيصدر اليوم بتعييني محافظاً لأربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أُميد خوشناو: المرسوم الإقليمي سيصدر اليوم بتعييني محافظاً لأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).